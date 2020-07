"Espero que los acreedores entiendan que la oferta que hicimos es la última que podemos hacer"

El presidente habló ante acreedores, inversores y banqueros en el Council of de Americas. El tema excluyente fue la renegociación de la deuda. Sostuvo que su Gobierno "no está para pelear con nadie" sino para resolver el problema "de una manera sensata".

