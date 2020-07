Agmer: “Bordet eligió el peor camino, echar mano en el bolsillo de los trabajadores”

“El gobernador Bordet eligió el peor camino. A contramano de lo que la presente crisis sanitaria, económica y social demanda, prefirió aplicar el recurrente procedimiento neoliberal de echar mano en el bolsillo de las y los trabajadores, optando por no avanzar en políticas de distribución del ingreso que graven a los sectores del capital financiero, agrario y económico que aprovechan –incluso en esta emergencia- para continuar aumentando sus ganancias”, sostuvieron desde Agmer en un comunicado enviado a esta Agencia.



“Los números no mienten: de acuerdo a la ley sancionada por la Legislatura provincial el 64,5% lo aportan las y los trabajadores, mientras que bancos y financieras el 15,7 % y el sector agropecuario el 7,1 %. Con esta actitud el gobierno parece haber ‘tapiado’ literalmente el diálogo social, confiscando el salario de quienes venimos sosteniendo en nuestras espaldas la educación, los comedores escolares y la salud, frente a semejante situación de gravedad social”, expresaron.



En este marco, afirmaron que desde la conducción de Agmer no van a permitir “ningún atropello que pretenda cercenar derechos, menos aún tolerar el despojo salarial. Daremos la disputa en todos los frentes que sean necesarios, gremiales, jurídicos y políticos que nos permitan frenar las políticas de ajuste que se pretenden llevar adelante”.



En este contexto, recordaron que “el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales estableció en forma unánime- un plan de acción claro y contundente. Con la convicción del conjunto lo estamos sosteniendo en cada espacio de lucha, jamás de otra manera. Y lo hacemos convencidos, plenamente, que la institucionalidad es una de nuestras principales fortalezas como organización sindical y sobre la base de las acciones colectivas se defienden nuestros derechos, y estos principios se respetan –y deben ser respetados- a rajatabla”.



“Estas definiciones orientan nuestras acciones trascendiendo nuestra organización sindical, junto a otros sindicatos de trabajadoras y trabajadores de la educación, en el marco del Frente Gremial Docente venimos implementando estrategias en conjunto para frenar el ajuste a los aportes personales, que atacan además al 82 % móvil, y desde la Multisectorial de Entre Ríos hemos sostenido la defensa de la Caja y realizado propuestas concretas sobre dónde y hacia qué sectores concentrados hay que reclamarles que hagan el esfuerzo en esta emergencia”, señalaron.



“Es en estos espacios de encuentros y en la tarea cotidiana de maestros, maestras, profesores, profesoras, auxiliares de educación, enfermeros y enfermeras, administrativos y administrativas de distintas reparticiones en donde las y los trabajadores ejercemos sin descanso ni pausa el ejercicio de la solidaridad, que siempre será de clase”, enfatizaron desde el gremio docente.



“Al gobierno de Entre Ríos le demandamos que no avance en el ajuste al salario de activos y pasivos en forma inmediata y exigimos urgente recomposición salarial para no perder ante la inflación y superar la línea de la pobreza”, manifestaron.



Y recordaron que el Plenario se declaró en estado de alerta permanente: “El Plenario fue claro, en estas condiciones no se regresa a las aulas”.



“Al Consejo General de Educación le manifestamos que el protocolo marco referente a todo plateo sobre el retorno en las jurisdicciones debe ser primero discutido y acordado en la Paritaria Nacional, además de recordarle que en esta provincia de no frenarse el ajuste, de no haber garantías de salubridad, condiciones edilicias, transportes y salarios por encima de la inflación el regreso a la normalidad será responsabilidad del ejecutivo provincial”, advirtieron.



Finalmente subrayaron: “Para esta conducción el camino que hemos emprendido en estos años se fundamenta en tres principios fundamentales: consensos entre todos los sectores que le dan vida a este sindicato para encontrar las mejores estrategias, toda acción es colectiva –surgida a partir del debate en el conjunto- y unidad a partir de absoluto respeto al pensamiento distinto. Como decimos siempre, la institucionalidad fortalece la herramienta sindical y prepara de la mejor manera ante las adversidades. No estamos dispuestos a dejar atrás ninguno de estos principios, eso significaría ceder ante quienes especulan, quienes buscan generar confusión y debilitar esta organización que debe ser todavía mejor para las generaciones futuras”.



“Sin individualismos ni mezquindades sectoriales y fortaleciendo esta construcción plural, colectiva y diversa como hemos tomado la decisión y el desafío en estos años. La Unidad es el mejor camino para enfrentar toda política regresiva que pretenda cercenar derechos”, culmina el documento firmado por el secretario General del sindicato, Marcelo Pagani; la Adjunta Ana Delaloye y el secretario Gremial, Pedro Zampedri. (APFDigital)