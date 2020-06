Alberto Fernández: “En no mucho tiempo más la economía va a funcionar a pleno"

Participó desde Olivos en la inauguración de una planta de energía

El presidente Alberto Fernández destacó que "el desarrollo energético es para cualquier economía que quiere crecer un insumo esencial del que no se puede prescindir". "Me hace muy feliz que lo hagan capitales argentinos, que se quedan en el país", dijo al inaugurar este mediodía, por videoconferencia, la planta de generación térmica Genelba de la empresa Pampa Energía en Marcos Paz y vaticinó que "en no mucho tiempo más la economía va a funcionar a pleno".