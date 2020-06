Bordet analizó la situación epidemiológica de la provincia con el COES

Acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta y miembros del gabinete provincial, el mandatario puso de relieve en la reunión con el Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES) la necesidad de la responsabilidad individual y colectiva en esta nueva etapa de distanciamiento social. “El autocuidado es fundamental en este escenario. Somos conscientes del riesgo que implica la mayor circulación de personas y es por ello que insistimos en la ética individual para no tener que retroceder luego de todo el esfuerzo que la ciudadanía en su conjunto realizó en estos meses”, expresó.



Bordet definió junto al COES y su equipo de gobierno algunas líneas de acción vinculadas al corredor de la ruta 14 sobre la costa del Uruguay en función de la que la mayoría de los casos se registran en localidades de esa región, ratificó la necesidad de trabajar en forma articulada con los intendentes en función de los controles locales de las actividades habilitadas e hizo hincapié en la necesidad de evitar la concentraciones de personas para prevenir los contagios.





Participaron del encuentro los ministros de Salud, Sonia Velázquez; de Economía, Hugo Ballay; de Gobierno, Rosario Romero; de Desarrollo Social, Marisa Paira; de Planeamiento, Marcelo Richard; el secretario general de gobierno, Franco Ferrari; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Comisario Gustavo Maslein; el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti; el secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini y el director de Epidemiología, Diego Garcilazo.



En ese marco, el secretario de Políticas Sanitarias y Bienestar, Guillermo Zanuttini, explicó que fue un encuentro "para pensar juntos algunos cambios sobre el escenario que pensamos va a ir sucediendo progresivamente en la provincia en relación a como se presenta la pandemia específicamente de covid".



Precisó que se hizo “un análisis de la situación epidemiológica, de los avances en la organización sanitaria”. Además, en “la construcción de líneas de acción que tienen que ver con recomendaciones generales hacia los distintos actores sociales que componen la sociedad entrerriana, sobre cómo vamos construyendo la nueva normalidad en este escenario donde tenemos muy poca circulación, con casos puntuales de pacientes infectados, pero que pueden presentarse en función de la distribución geográfica de la población”.



Apuntó que, en la provincia en muchas localidades “relativamente pequeñas sabemos que no tienen el mismo riesgo, la misma exposición por el tipo de actividades y servicios que se desarrollan en cada una de ellas, entonces en alguna de ellas vamos a ir teniendo circulación comunitaria que eso implicaría revisar todas estas líneas de apertura que se fueron dando también escaladamente y que llegamos hoy a un tope donde no están todas las actividades y servicios habilitados”.



El funcionario dijo que “planteamos líneas de acción a llevar adelante todos, pero particularmente los municipios en los espacios locales, esta nueva lógica del distanciamiento social que nos implica adquirir nuevas conductas y comportamientos que tienen que ver con la protección individual y colectiva de la familia, comunidad, de mis relaciones sociales y de la ciudad entera".



Zanuttini explicó que "en esta nueva normalidad que se plantea, el distanciamiento donde se habilitan comercios, algunas actividades, por lo que hay que tener la precaución, ir armando esa conducta de auto cuidado, que además significa cuidar al que tengo al lado, y extremar todas las medidas de higiene que planteamos. se habilita determinada actividad que tiene determinado protocolo con medidas de prevención e higiene en cada uno de los espacios, la ventilación adecuada, el lavado correcto de manos, alcohol en gel, el distanciamiento social, la higiene respiratoria, todas estas cuestiones son las que tienen que estar presentes en cualquier tipo de actividad".



Cuidados



Diego Garcilazo, comentó que en la reunión se evaluó el cambio que ha habido en el mapa epidemiológico de la provincia y "como estimamos que ese cambio va a seguir impactando en nuestra provincia, principalmente por lo que tiene que ver con el corredor de la ruta 14 que está muy relacionado a lo que es el comercio y todas las acciones relacionadas a la ciudad de Buenos Aires donde hoy tenemos el eje fundamental de casos contagiados y donde muchos de nuestros entrerrianos se han contagiado viajando a estos lugares".



En ese sentido, manifestó que "el gobernador dio pautas muy claras y muy concisas respecto a los lineamientos a seguir viendo este mapa epidemiológico que evaluamos en conjunto el COES y todos los miembros del gabinete y dentro de esas pautas especificas y precisas es trabajar con los intendentes codo a codo con ellos para principalmente para tener en cuenta que es lo que se puede hacer, que no se puede hacer, en qué condiciones se puede hacer y la capacidad de control y la responsabilidad de control que tienen también los municipios en todas estas actividades que se van abriendo".



Garcilazo, resaltó la importancia que tiene la comunicación en estos casos y dijo que hay que "tener en cuenta sobre todo lo que es la comunicación, el reforzar mucho la comunicación desde las intendencias también hacia la población respecto cuales son las medidas básicas de control de la enfermedad".



Sobre la importancia que tienen los cuidados Garcilazo, destacó que eso "es básico y fundamental", y señaló que "hoy estamos en momento críticos de la pandemia. Estamos en una situación donde en el país hay una duplicación de casos, hay más circulación de la población debido a las actividades económicas, de las necesidades de las actividades económicas que se han reabierto y la circulación va a existir".



Y agregó: "O sea la circulación del virus en nuestra provincia, país ya se está dando y en la provincia también va a existir por lo tanto todas las medidas que se comunican, básicamente lo que tiene que ver con el distanciamiento, el lavado de manos, el no compartir elementos como el mate o los elementos como los vasos, las botellas todo ese tipo de cosas son claves para el control de la enfermedad", completó el director de Epidemiología de la provincia.