De vista en Federal. Cafesg avanza en el desarrollo de los micro y pequeños productores hortícolas

En este caso, los vocales de Cafesg Eduardo Mozetic y Celeste Lorenz estuvieron en Federal, donde junto al intendente Gerardo Chapino y personal técnico de INTA y del municipio recorrieron la Feria Popular y la quinta conocida como El triángulo experimental.



"Vinimos a Federal en el marco del desarrollo de un programa que nos permita desde Cafesg facilitar la articulación entre productores, PyMES y Estado, para potenciar al máximo, como quiere el Gobernador, la producción de cada localidad" señaló Eduardo Mozetic, vocal de Cafesg.



El funcionario señaló además que “comprobar la existencia de este tipo de experiencias nos entusiasma en la idea de potenciar lo ya existente y además replicar esto mismo, en la escala correspondiente, en otras comunidades de la región de Salto Grande, sobre todo en aquellas pequeñas poblaciones donde lo producido por emprendedores locales llegue en algún momento a abastecer la mayor parte posible de la demanda local”, finalizó Mozetic.



Por su parte, Chapino manifestó que es “un placer poder recibir a dos directores de Cafesg en Federal, siempre estamos dispuestos a que nos visiten y que conozcan la experiencia que venimos desarrollando hace 18 años. En El triángulo experimental, se trabaja con el INTA con la finalidad de tener especies arbóreas o frutales que se puedan replicar en la provincia, también conseguir especies que no eran autóctonas o que no estaban adaptadas a nuestra región”.



“Nosotros tomamos la continuidad de este proceso porque lo vemos muy positivo y lo que hicimos a partir de este año es incorporarle algunos aspectos como es el de la huerta, en donde se hacen plantines, siempre de lo que es de temporada, que después los distribuimos en la colonia Federal para aquellas personas que les interese tener su huerta y de ese modo el municipio está facilitando que la economía doméstica sea un poco más aliviada” agregó Chapino.



Además, el intendente de Federal informó que la ciudad tiene “una feria que abre dos veces por semana, los productores están bien instalados, realmente el resultado es asombroso, los productos no duran más de dos horas, son vendidos inmediatamente, además de frutas y verduras producen quesos, miel, huevos de campo, salames entre otros, todo casero y de calidad orgánica” finalizó.



Por su parte, Celeste Lorenz indicó que "detrás de cada micro emprendedor hay varias familias que se sostienen, de manera directa e indirecta, con el producido del emprendimiento, apoyarlos, acompañarlos, brindarles asesoramiento y potenciar su comercialización y organización es el objetivo de esta gestión de Cafesg a cargo de Luis Benedetto, en la consecución de ese objetivo trabajamos cada día".



“En el marco del trabajo que llevamos adelante con los micro emprendedores de la zona y de municipios medianos y pequeños, buscamos activar lo más posible la articulación entre lo público y lo privado para articular y potenciar juntos los emprendimientos de las zona en la que nos toca actuar desde nuestro organismo” informó la vocal de Cafesg. (Prensa Cafesg)