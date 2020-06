FARER: DELEGADOS ANTE VIALIDAD, ATENCIÓN BANCARIA, DELITOS RURALES Y FITOSANITARIOS, LOS TEMAS SALIENTES

Mesa de Enlace Entre las cuestiones abordadas se cuentan el informe realizado por la presidencia respecto de la reunión de la Mesa de Enlace -que integra FARER- con el gobierno entrerriano. Allí, Colombatto recordó que “trasladamos la preocupación por el aumento de la presión tributaria y sus consecuencias para el productor; conversamos respecto a la importancia y urgencia de contar con una ley de fitosanitarios y actividades en el marco de la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas; el valor de la tarifa eléctrica y obras de electrificación rural; la imprescindible mejora en la atención y generar líneas crediticias para el sector productivo a través de bancos como Entre Ríos y Nación; entre otros temas”. Respecto de Vialidad, los representantes de FARER exigieron poner en marcha nuevos mecanismos de acción ya que “el actual no presenta mejoras y no existen datos objetivos que hagan suponer que va a existir un cambio radical. En tanto, desde el gobierno reconocieron las deficiencias y se definió avanzar en el análisis de un proyecto integral y superador que emule los ejemplos exitosos de otras provincias para casos específicos. Además, se acordó que FARER participará a través de dos delegados (sur y norte) de las reuniones de Vialidad para consensuar acciones y obras”. Diversos temas Presión impositiva: “Lamentablemente siempre volvemos al principio: la enorme presión fiscal sobre los sectores que producen sin importar la coyuntura nacional e internacional, la cuestión climática y muchas veces con campañas de rentabilidad cero. Además, hay un sistema que falla más allá de las buenas intenciones y las familias rurales reciben caminos en mal estado, un sistema de salud ni siquiera aceptable y muy pocos incentivos para no emigrar hacia las ciudades. El despoblamiento rural también va de la mano de la falta de oportunidades y de no poder contar con los mínimos servicios garantizados”, resumió Colombatto. Rodeo similar: Finalizó la primera campaña de vacunación contra la aftosa en la provincia de Entre Ríos se extendió durante más de dos meses y permitió inocular a casi 4 millones y medio de bovinos. Desde FARER destacaron que “los rodeos han logrado estabilidad y ese es un buen síntoma para la actividad. Resulta importante destacarlo porque se había generalizado la idea de que el mercado asiático -especialmente China- iba a menguar de manera importante el número de vacas y, por ende, eso iba a verse reflejado en menos terneros, pero por ahora no se visualiza”. Exposiciones: En lo referente a las Exposiciones Rurales todo indica que en principio serían de índole ganadera, con reproductores como centro de atracción. Si bien se irá confirmando la modalidad con el paso de las semanas, la idea es no perder la plaza, ni el vínculo con las cabañas y los productores. Por este tema puntual habrá una reunión el próximo 11 de junio. Energía, Bancos y Plan ganadero: Dentro de los temas surgidos en el encuentro de la Mesa de Enlace con el gobierno y a partir de los pedidos relacionados con la energía, se contó que se pondrán en marcha cuatro licitaciones para el desarrollo energético de las zonas rurales y se dieron detalles del Plan Ganadero Entrerriano. Asimismo, se solicitarán reuniones con representantes del Nuevo Banco de Entre Ríos y Banco Nación a los fines de solicitarles una mejora en la atención y predisposición con el sector agropecuario. Abigeato: A partir de diversos hechos ocurridos en campos de nuestra provincia, se acordó realizar una reunión virtual con el jefe de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales. La misma se llevará a cabo el próximo jueves 18 de junio.





