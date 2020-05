El gobierno de Entre Ríos habilitó las salidas de esparcimiento

En la conferencia de prensa virtual de este lunes el mandatario también agregó: "Más allá de los buenos resultados que hemos tenido hasta acá, es necesario recordar que la pandemia no está superada aún. Por eso apelamos nuevamente a la responsabilidad social e individual. Y, si se modifica el mapa epidemiológico, deberemos volver atrás con estas medidas".



También el gobernador remarcó que se "seguirá siendo muy estrictos con los controles en los pasos limítrofes de la provincia para poder seguir asegurando la situación epidemiológica".



La disposición se da atendiendo a la situación epidemiológica actual de Entre Ríos, de control sobre la pandemia y sin circulación activa del virus, lo que le permite ingresar a la cuarta fase de la administración del aislamiento social obligatorio dispuesta por el gobierno nacional.





Durante la conferencia, el gobernador explicó: “Tal como lo anunciara el presidente Alberto Fernández, días pasados, hemos ingresado a la fase cuatro de la pandemia. La situación epidemiológica en Entre Ríos hoy presenta 28 casos confirmados y también un gran número de casos que han sido descartados, por lo cual en nuestra provincia todos los casos presentados tienen características de contacto estrecho con viajeros al exterior o de otras provincias que tienen circulación comunitaria o por haber estado en otros países", dijo Bordet.



Luego sostuvo que no se registran en nuestra provincia casos de circulación activa, es decir casos autóctonos, y apuntó que eso se debe a dos factores: “Primero al formidable trabajo que han realizado nuestros equipos de Salud en el territorio, atendiendo cada situación que se presentaba y aislando a quienes tenían contagio de la enfermedad para evitar justamente la propagación. Este trabajo debe ser reconocido por el alto grado de profesionalidad que se ha puesto de manifiesto en todas las líneas, desde los epidemiólogos, otros profesionales médicos, también con nuestros enfermeros y enfermeras, agentes sanitarios. Hay un gran equipo que ha desplegado una gran tarea en todo el territorio de la provincia. Y el segundo factor tiene que ver con el comportamiento cívico de nuestros ciudadanos en cada una de nuestras localidades, en ese trabajo articulado que hemos tenido con los intendentes, en el comportamiento individual de cada persona, de cada grupo familiar, para cumplir con las normas de autoaislamiento impuesto y también de higiene, de separación entre grupos de personas, que es lo que ha permitido que hoy la enfermedad esté controlada", acotó el gobernador.



Más adelante, sostuvo que en Entre Ríos, en cuanto a las habilitaciones comerciales, están prácticamente habilitadas todas, excepto las que están expresamente prohibidas en el decreto de necesidad y urgencia que firmó el Presidente de la Nación. “El resto de las actividades se están desarrollando con todos los protocolos que nos hemos impuesto para que se pueda realizar de manera segura y sanitariamente controlada", comentó.



Tras ello, el gobernador Bordet anunció que desde este lunes se habilitarán las actividades recreativas bajo un protocolo que elaboró el Comité de Emergencia Sanitaria para todas las localidades de la provincia donde puedan realizarse las salidas recreativas. “Esto está vigente a partir de hoy, pero previa adhesión de cada uno de los municipios para garantizar el control de estas actividades. En ese sentido nuevamente vuelvo a apelar a la responsabilidad ciudadana, a la responsabilidad que nos cabe como vecinos de cada una de las localidades para hacerlo con la máxima responsabilidad, teniendo en cuenta que depende de nosotros y fundamentalmente diciéndoles a todos los entrerrianos y entrerrianas que la cuarentena no ha terminado. Seguimos en cuarentena, estamos en una fase cuatro donde hay una mayor habilitación de actividades comerciales y recreativas, pero tenemos que seguir conservando las normas de autoaislamiento, fundamentalmente la de aquellas personas están en situación de riesgo, es decir mayores de 65 años, mujeres embarazadas, personas que presentan enfermedades prevalentes. Es allí donde tenemos que estar cuidando", detalló Bordet.



Por último, indicó: "En esta etapa nuevamente quiero transmitirles que si somos capaces de seguir manteniendo una situación epidemiológica controlada, más rápido, como ha ocurrido hasta ahora, iremos saliendo de esta situación. Caso contrario, si eso no ocurre, automáticamente vamos a retrotraer estas medidas para proteger la salud de nuestra población que siempre sigue siendo lo más importante y lo prioritario como gobierno de la provincia de Entre Ríos".