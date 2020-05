Alberto Fernández: "La negociación sigue"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "nadie quiere caer en default", mientras aseguró que, con la oferta presentada, "los acreedores no pierden, solamente ganan menos en un mundo que se ha dado vuelta". Argumentó que "el capital prácticamente queda intacto porque sólo se afecta en un 5 por ciento", al tiempo que indicó que en cuanto a los intereses "se pierden cinco puntos, pero se pagan dos en un mundo que paga cero".



En ese sentido, apuntó en declaraciones radiales: "Tanto no queremos caer en default, que hacemos una oferta". Y amplió: "Está la parte penosa del empresariado argentino, que dice 'pagales a cualquier precio'", algo que definió como "un problema de cultura, de una perversa cultura de una parte del empresariado argentino".



El jefe de Estado también consideró: "Si mirás los porcentajes de deuda europeos, impactan". "Todos sabemos que la economía del mundo se ha paralizado y se tuvo que dar vuelta", sugirió. De cara a cómo seguirá la negociación, dijo que el ministro de Economía Martín Guzmán lo esperaba para desayunar.



"Es una negociación con personajes singulares. Vamos a ver bien cuántos aceptaron la oferta, quiénes presentaron contraoferta. Yo espero que entiendan, tengo mucha firmeza en lo que hemos propuesto. Esta vez tenemos una suerte de aval del FMI. Nuestra propuesta guarda en un 100 por ciento el criterio de sostenibilidad que el FMI ha propuesto". Se preguntó: "¿Por qué no le va a pasar a la Argentina lo que le pasa, si le está pasando a todo el mundo?". El Presidente afirmó que se siente un "jugador de ajedrez, jugando 20 partidas simultáneas al mismo tiempo". "Siento que salto de la deuda a los bonos, de los bonos a la pandemia, de la pandemia a la educación, de la educación a los jubilados. Es lo que me tocó en suerte", dijo el mandatario, en declaraciones a FM Futurock, en la previa de cumplir (mañana) cinco meses de gobierno desde que asumió el 10 de diciembre pasado.

"Todo lo que hicimos frente a la pandemia está fundado en la razón. Aplicar la razón salva vidas", sentenció. Se refirió a las víctimas mortales. "Me duele horrores. Cuando veo que murió uno más, yo sufro, la paso mal". Y consideró una "gran irresponsabilidad" las manifestaciones en contra de la cuarentena: "No se puede jugar con eso, es un momento muy delicado".





