La Organización Mundial de la Salud ratificó el origen animal del coronavirus

El organismo, que reportó 3,44 millones de contagios y 239.604 muertes por la Covid-19 hasta hoy en todo el mundo, ratificó que el virus tiene origen animal y no fue creado en un laboratorio, como sostiene un puñado de países encabezados por Estados Unidos. La conferencia de donantes organizada por la Unión Europea (UE) recaudó 7400 millones de euros (unos 8071 millones de dólares), de los que poco más de la mitad serán utilizados para crear vacunas y, el resto, para desarrollar medicamentos y pruebas para detectar la enfermedad. Entre los aportantes figuraron la propia UE (1400 millones de euros), países (Japón, con 760 millones; Alemania, con 525 millones, y Francia, con 500 millones, los principales) y organizaciones privadas, como la Fundación Bill & Melinda Gates, según la agencia de noticias EFE. La colecta resultó un espaldarazo global para la OMS, semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara a la organización de ocultar información para proteger la supuesta responsabilidad de China en la propagación del virus y suspendiera los aportes financieros de su país. En ese contexto, la OMS ratificó que el SARS CoV-2, el virus que causa la enfermedad Covid-19, no fue creado en un laboratorio, como sostiene Washington. “El coronavirus circula de forma ancestral entre los murciélagos, es algo que sabemos basándonos en la secuencia genética de este virus; lo que necesitamos entender es cuál fue el animal que actuó como intermediario, es decir, que fue infectado por los murciélagos y lo transmitió al ser humano”, afirmó la jefa de Enfermedades Emergentes de la OMS, María van Kerkhove. “De toda la evidencia que hemos visto de todas las secuencias genéticas que están disponibles, y creo que hay más de 15.000, este virus tiene un origen natural”, subrayó la experta en una teleconferencia de prensa. El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, respondió directamente a Estados Unidos, donde Trump y el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmaron que tenían “pruebas” -que no exhibieron- de que el virus fue creado en un laboratorio en Wuhan, la ciudad de China donde se originó la pandemia. “Desde nuestra perspectiva, esto es especulativo y, como cualquier organización que se basa en evidencias, nos gustaría mucho recibir cualquier información relativa al origen del virus; nosotros nos concentramos en lo que sabemos, en la evidencia que tenemos y que nos indica que el virus tiene origen animal”, dijo Ryan. Tres millones y medio de contagios Mientras tanto, el mundo rondaba los 3,5 millones de casos confirmados de coronavirus y se acercaba al cuarto de millón de muertes por la enfermedad. La OMS, que publica un solo balance diario, reportó hoy 3.435.894 contagios (86.108 en las últimas 24 horas) y 239.604 fallecimientos (976 en el último día), mientras la universidad estadounidense Johns Hopkins, que actualiza sus datos en línea, informaba esta tarde 3.559.225 contagios y 249.520 decesos. En Europa -el continente más castigado por el virus y que tiene siete de los 10 países con mayor cantidad de contagios-, las dos naciones más afectadas, España e Italia, iniciaron hoy diversas formas de flexibilización de la cuarentena. En España abrieron sus puertas miles de pequeños comercios como parte de la “fase 0” de la reanudación “gradual y asimétrica” ordenada por el gobierno del presidente Pedro Sánchez e iniciada la semana pasada. En Italia, más de cuatro millones de trabajadores retomaron sus actividades y miles de personas concurrieron a correr y hacer otros ejercicios físicos en parques, al iniciarse la salida gradual de la cuarentena para entrar en la “fase de convivencia” con el coronavirus. Estados Unidos, el país más afectado, con un tercio de los contagios y más de un cuarto de las muertes en todo el mundo, anunció que emitirá bonos de deuda pública por 2,99 billones de dólares -más del doble que lo que el Tesoro tomó prestado durante todo el año pasado- hasta junio y otros 677.000 millones en el tercer trimestre, para paliar el impacto de la pandemia. Allí, la red estatal de Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) proyectó para la primera semana de junio un promedio diario de 3.000 muertes por coronavirus, casi el doble de la media actual, de 1.750, informó el diario The New York Times. Asimismo, los CDC estimaron que para fines de este mes el promedio diario de nuevos contagios ascenderá de los 175.000 actuales a 200.000, según el periódico. En Brasil -noveno en cantidad de casos y séptimo por muertes en todo el mundo, y primero en ambos rubros en América latina-, el gobernador Joao Doria decretó la obligación de usar barbijo en San Pablo, el estado más poblado y el que registra el mayor número de contagios y de decesos en el país. La medida regirá a partir del jueves próximo, cuatro días antes de que se inicie en el distrito la anunciada flexibilización de la cuarentena.





