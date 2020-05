Con un sistema de venta por delivery este lunes comienzan a operar las tómbolas

Las agencias oficiales volverán a la actividad comercial, este lunes 4 de mayo, en virtud de una Resolución del Ministerio de la Producción -la N° 246- que así lo permite; y la implementación de un Protocolo Obligatorio en materia sanitaria, comunicó el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social.



Según se indicó desde el IAFAS, en esta primera etapa, la comercialización se limitará a ciertos productos; y la expedición se basará en un sistema de delivery. Esto implica que los locales comerciales no atenderán de manera presencial.



Entre otros puntos, requiere para los agencieros que se encuentran en los grupos de riesgo, su reemplazo mientras duren las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias. También fija que los locales comerciales deben permanecer cerrados. Lo que dice la resolución Las agencias de quiniela y lotería de la provincia quedaron exceptuadas del aislamiento, mediante la resolución 246 del Ministerio de la Producción. Podrán operar a través de plataformas electrónicas, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes.



El decreto, de fecha 30 de abril, habilita a las agencias a retomar la actividad, cumpliendo con el protocolo "presentados y aprobados por las autoridades pertinentes", para operar a través de plataformas electrónicas, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes. Como es de público conocimiento, desde el viernes 20 de marzo pasado, las 926 agencias oficiales de Entre Ríos se encuentran sin actividad, cumpliendo con el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio decretado por el Ejecutivo Nacional a raíz de la pandemia mundial por COVID-19.



Durante este período de tiempo, IAFAS informó que ha mantenido un estrecho vínculo con la Cámara de Agencieros de Entre Ríos y ha planteado diversas alternativas para amortiguar el impacto negativo provocado por la situación.



Con la apertura parcial de la red de agencias, Entre Ríos se suma a tres loterías -Corrientes, Jujuy y Misiones- que reiniciaron su actividad en los últimos días.





