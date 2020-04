Los bancos financiarán el vencimiento del resumen de la tarjeta de crédito de este lunes a una tasa de interés máxima de 43 por ciento anual, tres meses de gracia y nueve cuotas fijas. La medida fue dispuesta por el Banco Central ante la inminencia del vencimiento de los plásticos. Según comunicó el organismo monetario que conduce Miguel Pesce, por cada mil pesos de saldo se abonarán cuotas de 147 pesos. El crédito será automático y podrá precancelarse. Todos los vencimientos de tarjetas de crédito o préstamos bancarios se habían trasladado del 20 de marzo al lunes próximo sin generar intereses resarcitorios en ese lapso, pero dada la extensión de la cuarentena muchas personas no tienen los fondos para afrontar el pago de estos compromisos. Para el caso del vencimiento de este lunes se había previsto que en el caso de no tener fondos para pagar el total, la tasa por el saldo impago “no podrá superar la tasa nominal anual del 49 por ciento”. Con la decisión de este viernes por parte del Central, la tasa de interés nominal máxima de referencia se redujo en seis puntos al 43 por ciento anual. Pago de tarjeta La entidad anunció este viernes la política que deberán adoptar los bancos ante los saldos impagos correspondientes a vencimientos de financiaciones de entidades bajo el régimen de tarjeta de crédito que operen a partir del 13 de abril y hasta el 30 de abril. Según el comunicado, estos saldos deberán ser automáticamente refinanciados, sin necesidad de trámite alguno por parte del titular de la cuenta. En cuanto se genere el saldo impago (al activarse el débito y no estar los fondos suficientes, decidir pagar el mínimo o no hacer la transferencia) se refinancia con las condiciones establecidas este viernes. De todos modos, el cliente puede cancelar el saldo previamente. "Esos saldos refinanciados podrán ser precancelados total o parcialmente en cualquier momento y sin costo –excepto el interés devengado hasta la precancelación– cuando el cliente lo requiera", confirmó el Central. Los bancos emisores deben ofrecer al menos tres meses de gracia y 9 cuotas fijas de tal manera, las cuotas comenzarán a pagarse en agosto a un valor de 147 pesos por cada 1000 pesos refinanciados. "Se recuerda que tanto el débito directo como el débito automático en la propia entidad financiera pueden ser reversados a solicitud de los clientes dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha del débito y la devolución de los fondos debe operar dentro de los 3 días hábiles de la solicitud", señalaron desde la entidad. Eso implica que si se debitó el monto, puede pedirse al banco hasta esa fecha la devolución del monto y refinanciar el vencimiento del plástico. Atención al público Para realizar colocaciones en efectivo el Central dispuso desde el primero de abril que los bancos habiliten buzones de depósito y un sistema de recepción de dinero por montos mayores en todas sus sucursales. También se recuerda la posibilidad de hacer pagos de resúmenes de tarjeta a través de cuentas de homebanking, aunque no sea del mismo titular. Este lunes además comienza la atención al público, el cual será solamente con turno previo. Está previsto para la semana del 13 al 17 inclusive el horario de atención de 10 a 17 en Ciudad y Gran Buenos. En otras jurisdicciones también se amplía dos horas luego del horario habitual de cierre. Los turnos se asignan según el último dígito del documento de identidad o CUIT, para ser aplicados con el siguiente esquema: el lunes podrán asistir a las sucursales los que finalizan en 0 y 1, el martes 2 y 3, el miércoles 4 y 5, el jueves 6 y 7 y el viernes 8 y 9. El comprobante del turno gestionado previamente servirá como permiso de circulación y se te solicitará para ingresar al banco. Se atenderán diferentes operaciones que no sean por ventanilla, tanto para cuentas de personas humanas como personas jurídicas: préstamos, presentar documentación, ir a la caja de seguridad, hacer gestiones vinculadas a las cuentas o a tarjetas de crédito y débito de la entidad. En el caso de los jubilados o pensionados se recuerda que pueden ir a cobrar por ventanilla según el cronograma de pago de haberes de la Anses, aunque se recomienda que utilicen la tarjeta de débito o extiendan un poder a un familiar o allegado para no exponerse a salir a la calle.





