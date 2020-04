El Banco de Entre Ríos abre mañana para atención de jubilados y programas sociales

En ese marco, el Banco Entre Ríos apela a la responsabilidad y comprensión de sus clientes y les solicita expresamente que solo se acerquen a las sucursales quienes no posean tarjeta de débito y se encuentren comprendidos en el segmento de clientes mencionados en el párrafo anterior, a fin de evitar aglomeraciones e inconvenientes que pongan en riesgo la salud de todos.



Las sucursales que abrirán sus puertas -desde este viernes 3 de abril, todos los días hábiles bancarios en el horario de atención habitual para la atención exclusiva de aquellos que no cuentan con su tarjeta de débito- son las que normalmente realizan pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes y programas de ayuda social de ANSES u otro ente administrador de pagos.



De acuerdo con las recomendaciones sanitarias de protección frente la Pandemia COVID19 C19, Banco Entre Ríos pondrá en funcionamiento un estricto protocolo de atención para contribuir al resguardo de la salud del personal del Banco y de la comunidad en general, asegurando la limpieza y el cumplimiento de las distancias interpersonales estipuladas por la autoridad sanitaria.



• Múltiple oferta de canales alternativos



En este marco, el Banco Entre Ríos recuerda y recomienda a todos los clientes el uso de sus múltiples canales digitales y alternativos que permiten realizar todas las operaciones:



- Tarjeta de débito: Permite realizar compras y pagos en todos los comercios.



- Extra Cash: se puede retirar hasta $8.000 en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.



- Cajeros automáticos: Extracciones las 24 horas (evitando horarios de mayor afluencia), como así también se pueden gestionar claves personales de Homebanking / clave canales, pagar impuestos y servicios, realizar transferencias, acceder a préstamos. Los clientes pueden usar toda la red de Banco Santa Fe y de otros bancos de manera gratuita. El Banco incrementó a $20.000 el límite de extracción diaria a sus clientes.



- Entre Ríos Servicios: A todos estos canales se suma la posibilidad de realizar extracciones de efectivo, pagar impuestos y demás operaciones habilitadas, en los puestos de Entre Ríos Servicios habilitados en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otras actividades autorizadas a funcionar en el marco de la emergencia sanitaria.



Adicionalmente, el Banco informa que aquellos clientes que no cuenten con su tarjeta de débito pueden ingresar al sitio web https://www.bancoentrerios.com.ar/gestion-efectivo y completar un formulario para generar una orden de extracción de efectivo sin tarjeta de débito. El cliente recibirá un SMS/mail con una clave y podrá con la misma dirigirse a un cajero automático para realizar la extracción. En ese mismo link pueden solicitar la reimpresión de su tarjeta de débito y blanqueo de claves PIN y PIL.



El Banco Entre Ríos mantiene inalterable el vínculo con sus clientes y reafirma su firme compromiso de seguir acompañando en esta situación de emergencia a toda la comunidad. (APFDigital)