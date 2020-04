Alberto Fernández sobre el aniversario de Malvinas: "Hoy, como cada 2 de abril, reivindicamos nuestra soberanía"

"Por historia, por geografía, por derecho, por sentimiento y por nuestros caídos y ex combatientes. Hoy, como cada 2 de abril, reivindicamos nuestra soberanía y decimos, como siempre: ¡Malvinas Argentinas!", publicó el Jefe de Estado en su cuenta de Twitter.



Tiempo de guerra. Con apenas 24 años, Alicia Reynoso fue enfermera en Comodoro Rivadavia, asistiendo a los heridos del conflicto del Atlántico Sur.



El mandatario acompañó el mensaje con un video de un minuto y medio, con imágenes de soldados caídos durante la guerra de 1982.



"Mi hijo Elbio Eduardo Araujo era un hermoso muchacho. El tenía su luz propia", dice en el video María del Carmen Penón de Araujo, madre de uno de los soldados caídos en la guerra, junto a imágenes del joven.



En el video se recuerda que, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, fueron movilizados a Malvinas 12 mil soldados; casi todos ellos de entre 18 y 20 años.



"La última vez que lo vimos a Eduardo era cuando lo despedimos, que se iba a presentar al regimiento. Y ahí fue donde nos dimos el último abrazo. Pero la última vez que lo soñé estaba en un pozo muy hondo, como un caracol, un espiral. En el fondo estaba sentado y yo bajaba y cuando estaba por llegar, me despierto", recuerda María del Carmen.



"Honramos y homenajeamos a todos los caídos y ex combatientes. Reivindicamos la soberanía de nuestro territorio nacional. Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas", concluye el video, con imágenes de los jóvenes en la guerra y vistas aéreas actuales de las islas.



El ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó por la mañana un acto frente al Edificio Libertador con la cúpula de las Fuerzas Armadas. "Estamos en una situación singular, de hecho este 2 de abril fue modificado el día de feriado. Hicimos esta ceremonia sencilla, austera, cumpliendo el protocolo que nos indica el Ministerio de Salud de Nación para honrar y homenajear en este nuevo aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas, este 38 aniversario, a todos los que combatieron allí", afirmó el ministro.



El Ministro de Defensa Agustín Rossi junto a los jefes de las FFAA participó del izamiento de la bandera nacional en homenaje a los veteranos y caídos de la guerra de Malvinas



"Siempre decimos que las páginas más gloriosas de la Guerra de Malvinas la escribieron los que combatieron allí. Las páginas de heroismo, altruismo y patriotismo estuvieron en esos soldados, oficiales y suboficiales que estuvieron en la guerra", señaló Rossi. "Nuestro recuerdo permanente para los que no están. Nuestro abrazo sincero para los familiares de aquellos que ya no están", agregó.



Asimismo, el titular de Defensa destacó el trabajo de las FFAA durante la pandemia de coronavirus COVID-19. "Ciertamente es imposible no hacer una reflexión mirando ese 2 de Abril y teniendo este 2 de Abril. En ese 2 de Abril Argentina ejerció un derecho soberano, un derecho territorial de recuperación de las Islas Malvinas y que las concebimos y las reclamamos permanentemente dentro de nuestro territorio", dijo.



"Pasaron 38 años y hoy este 2 de Abril encuentra a las Fuerzas Armadas en otro rol, en otro lugar. Así como el ejercicio de defender nuestra soberanía fue un ejercicio de acción territorial el 2 de Abril del 82, hoy con todas las acciones que estamos haciendo tratando de proteger la salud de nuestro pueblo, entendemos que allí también hay un derecho soberano", sentenció.



"Soberanía no es solamente defender la integridad territorial sino que soberanía también es defender la salud de nuestro pueblo y en eso estaán involucradas los 90000 hombres de las FF.AA en el dñia de hoy", concluyó. (APFDigital)