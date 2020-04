Condiciones y requisitos: El Gobierno aclaró quiénes cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia

El Ministerio de Trabajo detalló punto por punto el alcance del IFE, establecido por decreto la semana pasada para contener a los sectores más vulnerables en el marco del parate económico por la cuarentena obligatoria El Gobierno Nacional aclaró las condiciones, requisitos y obligaciones para que los beneficiarios puedan acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que dispuso para contener a los sectores más vulnerables ante la cuarentena obligatoria. La información fue comunicada por el Ministerio de Trabajo a través del Boletín Oficial. El IFE fue establecido por decreto la semana pasada como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional de 10 mil pesos para cobrar por única vez en abril, destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de aquellos sectores más vulnerables, a causa de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo a raíz de la pandemia de coronavirus. El IFE de $10.000 representa casi 2 meses del valor de la Canasta Básica Alimentaria, umbral de indigencia, que para el adulto mayor el Indec estimó en febrero en $5.432,32; o el 75,8% de la Canasta Básica Total, o umbral de pobreza, que la valuó en 13.200,54 pesos.

