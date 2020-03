Refuerzan servicios: qué hospitales pueden realizar el protocolo de aislamiento. Esta incluido el Urquiza de Federal

En Entre Ríos, hay cuatro casos confirmados. A los oportunamente informados (dos en Gualeguay y uno en Paraná), se incorporó este viernes la confirmación por parte del Instituto Malbrán de otro en Gualeguaychú.



Se trata de un paciente adulto que fue abordado por profesionales del hospital público de la ciudad respetando rigurosamente ?como en los casos anteriores- el protocolo recomendado para la toma de muestra, aislamiento y atención clínica que requiere este tipo de problemas de salud.

En tanto, desde el inicio de la fase de contención se han descartado 14 y se encuentran en estudio otros 18.



Si bien esta pandemia no es la primera ni la más trágica en Argentina (además de la más próxima en 2009 y 2010 por Gripe A, fue azotada por cólera y fiebre amarilla en el Siglo XIX), requiere no sólo de la respuesta mediante políticas públicas, sino de la responsabilidad de todos para cumplir con las medidas de prevención.



En este marco, y teniendo en cuenta las experiencias en otros países, los especialistas indican que a los 45 días del primer caso confirmado se produce el pico de la enfermedad. Siguiendo esta lógica, esta situación se daría a fines de abril en la provincia. A partir de este contexto, el Ministerio de Salud de Entre Ríos definió la oportuna creación por resolución el Comité de Organización de la Emergencia en Salud (COES), mediante el cual se planifica y aúnan los criterios para poder desarrollar nuevas estrategias en función de los emergentes sanitarios que atraviesan al sistema.



A su vez, ante la situación epidemiológica para hacer frente al Coronavirus ?declarado formalmente como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, han readecuado su funcionamiento y estructura los servicios de los hospitales cabecera de las regiones sanitarias de la provincia, conformadas por los departamentos Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Asimismo, se estableció que otros 13 nosocomios acompañen la situación con el refuerzo de su atención.



De este modo, sin dejar de atender al resto de las demandas sanitarias, estos se ajustan a los protocolos de actuación, en línea con la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación y su par entrerriano, a través de las indicaciones e incumbencias del COES.



También en esta lógica de trabajo conjunto interinstitucional e interjurisdiccional, no sólo se han integrado las distintas áreas de gobierno sino que además los establecimientos privados nucleados tanto en clínicas y sanatorios así como referentes de la seguridad se han incorporado al trabajo mancomunado pensando en sostener el bienestar de los entrerrianos. Organización de la red sanitaria Para asistir a pacientes con sintomatología relacionada a Covid-19, desde la cartera sanitaria se definieron en esta primera etapa, 18 hospitales que pueden incluso cumplir con el protocolo de actuación y llevar a cabo el aislamiento, como así también las medidas de bioseguridad del personal de salud.



Los establecimientos nominalizados de acuerdo a las regiones sanitarias para esta coyuntura son :

Región I San Martín y Materno Infantil San Roque de Paraná; 9 de Julio de La Paz; Salaberry de Victoria; San José de Diamante; San Blas de Nogoyá y Nuestra Señora del Luján de General Ramírez. La Región II comprende a los hospitales Delicia Concepción Masvernat de Concordia; Santa Rosa de Chajarí, Santa Rosa de Villaguay; JUSTO JOSE DE URQUIZA DE FEDERAL y San José de Federación.



En tanto, la Región III contiene a los establecimientos Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay; San Benjamín de Colón; Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso y San Roque de Rosario del Tala. Por último, la Región IV alcanza al Centenario de Gualeguaychú, y al San Antonio de Gualeguay.



Asimismo, los restantes nosocomios y los centros del primer nivel de atención de la red oficial de la provincia que no cuentan con la capacidad de asistir a pacientes con sospechas de Coronavirus, desarrollan la detección activa de casos sospechosos, comunicación inmediata al nivel de referencia y al sistema de vigilancia, monitoreo de contactos, promoción de medidas de prevención y adecuado traslado de los pacientes. Trabajo en red para dar respuesta El Ministerio de Salud tiene definido un sistema de organización de atención a pacientes críticos que se redistribuyen en la red pública de Unidades de Cuidados Intensivos (UTI). Este Programa de Unidades de Pacientes Críticos (PMUC) facilita el trabajo de los equipos sanitarios que se desempeñan en dichos servicios, monitorea la ocupación de unidades, redistribuye los pacientes según riesgo y regiones, promueve mejoras en calidad de atención y dinamiza la comunicación.



En este caso, la red se define de la siguiente manera: San Martín y Materno Infantil San Roque de Paraná, Delicia Concepción Masvernat de Concordia, Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, San Benjamín de Colón, Centenario de Gualeguaychú y San Antonio de Gualeguay.

En Paraná





Desde el San Martín de la capital entrerriana, para la atención de pacientes sospechosos de Coronavirus, se dispone de un hall de entrada para la determinación del triage -clasificación de la gravedad, sintomatología y problema de salud que presenta un paciente cuando llega a una guardia-.



Con este panorama, quienes se consideren posibles infectados por presentar: fiebre, tos seca, dificultad para respirar, dolor de garganta; y viajes al exterior a lugares con circulación viral o contacto con personas que viajaron (a Asia, Europa, Norteamérica y los limítrofes Brasil y Chile) durante los últimos 14 días, deberán solicitarle al agente de Policía un barbijo y la oportuna higiene de manos con alcohol en gel.



Desde ese momento, un administrativo lo llevará al consultorio de aislamiento para su evaluación médica. El equipo encargado de ello (un profesional médico y otro de enfermería) actuará con la indumentaria de autoprotección y seguridad necesaria.



La determinación clínica de la sospecha, habilitará la toma de muestra y la internación en una sala de aislamiento respiratorio, un pabellón lindero a Neumonología, con ventilación, cuidado específico y exclusivo a cargo de personal de Enfermería capacitado. En esas condiciones, se aguardará el resultado siendo el paciente evaluado periódicamente por el personal de Infectología del Servicio de Control de Infecciones.



Por otra parte, si el paciente ingresara en un estado de mayor gravedad, el San Martín dispone de una habitación con capacidad para el uso de asistencia respiratoria mecánica en la zona adyacente a Terapia Intensiva. De esta manera, estará bajo el cuidado de los médicos y enfermeros especialistas en Cuidados Intensivos.



En tanto, en el Materno Infantil San Roque de Paraná, se configuró un comité interno para la atención específica de Coronavirus, el cual lo integran: una infectóloga; un pediatra; la supervisión de Enfermería; el Comité de Control de Infecciones; el Nodo de Epidemiología y el coordinador de Pediatría.



El establecimiento de mayor complejidad para la atención de mujeres, recién nacidos y niños, que brinda servicios de guardia permanente con profesionales médicos y enfermeros, limitó los accesos al nosocomio con el objetivo de evitar la circulación innecesaria de personas. La medida posibilita un único ingreso: ya se aplicó un plan por el cual se cerraron dos de los accesos a la institución y se limitó (a uno) el número de acompañantes. Asimismo, el horario de visita fue restringido (de 15 a 16).



De acuerdo a las indicaciones del COES, se suprimieron las cirugías programadas para evitar cualquier tipo de estudios factibles de ser pospuestos para más adelante. Para la atención de pacientes que precisen turnos, se otorga a través de whatsapp para el resto de las especialidades (0343-5034581). En la Costa del Uruguay Por su parte, el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia implementó carpas sanitarias para la derivación específica de pacientes con patologías respiratorias. Esta redistribución del servicio de Guardia Central responde a la necesidad de limitar el contacto con eventuales casos sospechosos de Coronavirus con el resto de los pacientes.



Los turnos ya no se dispensan de manera presencial sino a través del teléfono fijo del hospital; un servicio de whatsaap y el 0800-444-0853.



También se amplió la distribución de turnos hacia los centros de atención primaria de la salud, tanto provinciales como municipales, a fin de descomprimir la demanda.



Con la refuncionalización de otros espacios se prevén instalar 10 respiradores además de aspiradores portátiles, saturómetros, tubos de oxígeno y aire comprimido, protectores faciales para el personal y todos los insumos necesarios específicos. Por otra parte, se determinó que los médicos residentes de todos los servicios estén disponibles para la atención de estos casos.



A su vez, el hospital Centenario de Gualeguaychú profundizó la articulación del trabajo en red para la región sanitaria 4 junto a los hospitales San Antonio de Gualeguay; Manuel Belgrano de Urdinarrain, Behring y Paranacito de Islas del Ibicuy. En este sentido la organización permite que los establecimientos sanitarios públicos y privados, estén en condiciones de tomar muestras y realizar internaciones en los casos que lo ameriten.

Asimismo se suman a la realización de triage y organización para el manejo de casos los establecimientos de gestión privada de Gualeguaychú: Pronto Emergencias Médicas, San Lucas y la Cooperativa Médica Jeanott Sueyro.



Se dispuso el funcionamiento de un COES regional y local con todos los efectores públicos y privados, así como con el municipio. En tanto, el hospital matriculó un protocolo interno de los servicios que es revisado con periodicidad que establece un funcionamiento ante la emergencia; y ordenó un triage en los accesos con restricciones en la circulación de pacientes y visitas.



Por último, el hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay se encuentra brindando los servicios esenciales con absoluta normalidad. En el contexto de la reorganización sanitaria ante la emergencia declarada, fueron suspendidas las cirugías programadas con el objeto de agilizar toda la actividad aguda en los quirófanos. La medida también contempla la posible necesidad de ocupar camas con pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19.



Asimismo se habilitó un consultorio especial para el manejo de pacientes respiratorios febriles en un sector alejado de la guardia, precisamente para evitar el contagio y la posible diseminación del germen. De esta manera, se configuró una circulación tal de que el paciente que consulte por Coronavirus esté el menor tiempo posible en exposición con el resto que aguarda en la sala de espera de la guardia.



También, se disponen de medidas adecuadas de protección tanto para los pacientes como para todo el personal que trabaja en el hospital.



Cabe citar que, para consultas o dudas respecto a esta enfermedad, la población entrerriana puede comunicarse al 0800-777-8476, las 24 horas. Además, para denunciar incumplimientos de cuarentena, llamar al 911 o al 101.





