FEDERAL SE MOVILIZO; REITERANDO EL CRÓNICO RECLAMO DE PROFESIONALES PARA EL HOSPITAL URQUIZA

FEDERAL SE MOVILIZO; REITERANDO EL CRONICO RECLAMO DE PROFESIONALES PARA EL HOSPITAL URQUIZA La comunidad de Federal se movilizó este jueves para reclamar mayor atención del Estado provincial a los servicios de salud que se cumplen en esa ciudad ante la escasez del número de profesionales necesarios.



La convocatoria fue lanzada por una Multisectorial que se conformó, liderada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Recorrieron las calles céntricas, culminando frente al Hospital Justo José de Urquiza epicentro de los reclamos Un grupo de trabajadores de la salud, docentes, y de otros sectores, convocados principalmente por dirigentes gremiales de la ATE Federal, y de la AGMER, junto a algunos políticos de la oposición provincial y local, caminaron desde la plaza principal de la ciudad hasta el frente del Hospital J. J. de Urquiza, con el argumento de reclamar a las autoridades provinciales de salud la designación en el nosocomio de un médico anestesista en forma permanente. Uno de los que se dirigió a los movilizados fue el Secretario General de la ATE local, Martín Olier, quien exigió a la Senadora Provincial y al Presidente Municipal, Miranda y Chapino, “que garanticen la salud pública en Federal”, y agregó “hoy deberían estar acá al frente del reclamo de su pueblo”, aunque cuando la legisladora Miranda llegó al lugar se retiraron para evitar conversar con ella. “Yo vote a estos dirigentes, a los nuestros, pero les pido que salgan de su comodidad, tomen los pedidos y se pongan al frente de los reclamos”, expresó Olier. En tanto uno de los dirigentes de AGMER, Francisco Nessman, exigió “nuestros funcionarios nos tienen que dar respuesta, porque nuestra lucha no es la de un sector, sino la de un pueblo por el derecho a la educación y la salud”, denunciando que la presencia días atrás de la Ministra de Salud Sonia Velázquez, en oportunidad de una visita a Federal, “fue una verdadera forreada, y marca claramente el tinte de insensibilidad que tienen más de uno de nuestros representantes”. “Recibimos a la Ministra pacíficamente, y dialogamos pacíficamente, pero la próxima marcha va a ser al Ministerio de Salud a patearles las puertas para que nos den respuestas”, expresó.

“Buenas noches la verdad no pensaba escribir nada porque es dar entidad a quien no la tiene, pero ver hoy aplaudir a docentes la falta de respeto al grito déjenla sola a la gorda etc etc, me sorprende, mucho más cuando a varias mujeres que vi y escuche pregonan en las redes sociales el respeto ,la no violencia y la paridad de las mujeres, realmente decimos una cosa y hacemos otra.

En cuanto al lugar y la forma también me sorprende nadie tuvo en cuenta el horario? nadie pensó en las personas internadas y sus familias? Hasta donde realmente tienen interés en mejorar algo que en un rato demostraron no oles importa?

Y por último orgullosamente de GORDA!!! Pero siempre con los ovarios bien puestos!!! Jamás me escondo, siempre di y doy la cara; porque puedo hacerlo, porque tengo un Soberano que es el pueblo que nuevamente me dijo que sí, y que es quien dentro de tres años me dirá que y donde va a ser mi lugar, pero jamás nadie podrá decir que esta Gorda se escondió durante alguna situación. Nuevamente a todos/das gracias por los mensajes, los waps que Dios y el Universo les resuelva a cada uno de uds.lel doble de la buena vibra que medan.

NOTA DE LA REDACCION

NOSOTROS AGREGAMOS, COMO YA LO HEMOS HECHO, EL PEDIDO POR MEDICOS ESPECIALISTAS EN CARDILOGÍA, TRAUMATOLOGÍA Y PEDIATRIA, ya que cuando se toman licencias los profesionales que atienden no hay otros. personas internadas y sus familias?hasta donde realmente tienen interes en mejorar algo que en un rato demostraron que no les importa ?

