La Seccional de Ate en estado de alerta y movilización por la falta de Especialistas en el Hospital Urquiza – Oportunidad para cubrir IOSPER y HOSPITAL a la vez

Textualmente la comunicación pública expresa; “desde la Seccional de Ate nos solidarizamos con la ciudadanía ante los reiterados hechos que estamos sufriendo con la falta de especialistas en nuestro Hospital . . Pedimos y llamamos a la reflexión de todos los sectores, sin banderas políticas ni de ninguna índole, que nos unamos en la patriada de que de una vez por todas tengamos un Anestesista en nuestra localidad, ya que es de vital importancia contar con este Profesional. Pedir a las autoridades competentes le brinden una solución definitiva a este enorme problema que tenemos todos, siendo de que afecta de forma igualitaria a toda la población sin distinción ni status económico, estamos en continuo riesgo todos nosotros, nuestras familias y seres queridos; nadie está exento de sufrir un accidente, una emergencia que requiera una inmediata intervención quirúrgica o un embarazo de alto riesgo que involucre la vida de madre e hijo . Desde esta Seccional , como integrantes y parte activa de esta sociedad , llamamos a la reflexión y pedimos a todos los sectores , entidades intermedias , agrupaciones , profesionales , trabajadores , gremios , padres , madres , ciudadanos , nos unamos en este pedido por la salud y bienestar de todos los federalenses , ya que este problema nos afecta a todos por igual Proponemos una mesa de concertación conformada por variados sectores para solicitar una solución urgente ante la grave problemática que nos afecta y canalizar ante las autoridades competentes nuestra inquietud de no tener respuestas ,salir a la calle organizados a pedir por nuestra salud , la de nuestros hijos y compoblanos, ya que no queda más tiempo de espera , hace mas de 5 años que venimos esperando esta solución y solo se ha podido remediar con dos días a la semana que no son suficientes ni podemos programar lo que sucederá , ni los siniestros que ocurrirán . Necesitamos un anestesista como primera medida todos los días, las 24 horas, ya que sin el es imposible llevar a cabo cualquier cirugía hasta de índole menor, es por esto que, esta Seccional y su Comisión Directiva piden; nos solidaricemos entre todos los federalenses en esta lucha que nos compete a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos y miembros de esta comunidad. No podemos esperar pase algún siniestro o perdida de algún ser querido para salir a pedir se solucione este tremendo problema que sufrimos a diario todos los habitantes , por todo lo antes mencionado ponemos nuestras instalaciones a disposición para cualquier iniciativa o sugerencias de cualquier vecino o entidades que se quieran sumar a dicho pedido Desde este momento quedamos en estado de alerta y movilizados a la espera que se sumen a esta patriada Martin Olier Secretario General Aníbal González Secretario Adjunto NOTA DE LA REDACCION: Desde esta hoja, no solo adherimos a la inquietud de contar con un médico anestesista en forma permanente –cuestión que hemos expresado en varias oportunidades- sino que también necesitamos otras especialidades como cardiología o traumatología –solo como ejemplos- ya que todos los años cuando los únicos especialistas que ejercen en nuestro medio se toman sus merecidas vacaciones, la población de Federal queda totalmente desamparada en esa y otras cuestiones. En la cuestión de la salud hoy sufrimos un nuevo inconveniente, los afiliados de IOSPER no cuentan con médico auditor, lo que lleva a cualquier indicación médica haya que enviarla a la ciudad de Paraná para que se audite, con la demora que eso significa. Al respecto SUGERIMOS que se negocie con el IOSPER para que se designe como médico auditor a un profesional, que tenga alguna especialidad de las faltantes en nuestro Hospital –así matamos dos pájaros de un tiro- y contamos con médico auditor en el IOSPER y una especialidad más cubierta en el HOSPITAL.-