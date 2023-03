Provincia y Nación trabajan junto con los productores para recuperar el status sanitario de la exportación avicola

El secretario de Agricultura de la Nación explicó que la reunión fue un pedido del gobernador Gustavo Bordet, “quien solicitó convocar a las autoridades sanitarias y a los empresarios para dialogar sobre la problemática, visibilizar bien su magnitud y ver cómo podemos trabajar en conjunto para poder salir de esta situación lo más pronto posible, sabiendo que no son decisiones unilaterales, sino que se trata de negociaciones bilaterales con cuestiones comerciales y sanitarias de otros países”.



Bahillo explicó que el objetivo es recuperar el status sanitario de la produccion avícola argentina, y que para eso se avanzó en la definición de “prioridades y líneas de acción y de trabajo, además de gestiones con financiamiento y aporte al sector para atender esta situación de excepcionalidad".



“Entre Ríos exporta a más de 50 países, pero cinco tienen el mayor porcentaje: China, Sudáfrica, Arabia Saudita y Chile, además de la Unión Europea. A China va el 55 por ciento de estas exportaciones entrerrianas”, describió.



“Para restablecer rápidamente el flujo comercial a estos cinco destinos hay que trabajar en cuestiones sanitarias que le garanticen o les den confianza de que no hay un tráfico entre una región que pueda estar afectada por la influenza aviar y las que no”, añadió.



En el encuentro participaron de manera presencial y virtual referentes de las firmas avícolas entrerrianas, funcionarios nacionales y provinciales de sector y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).



Entre los empresarios estuvieron: Roberto Domenech, del Centro de Procesadores Avícolas (CEPA); Héctor Motta, del Grupo Motta; Joaquín de Grazia, por la empresa Tres Arroyos; Raúl Marsó, del Grupo Las Camelias, además de referentes de las firmas Noelma, Soychú, Fadel, Bonnin y Fepasa. También, participaron, Gastón Funes, delegado Agrícola ante la Unión Europea, y Santiago Bonifacino, de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura de la Nación; y el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Lucio Amavet.



Restablecer el comercio



“La reunión tuvo que ver con las exportaciones avícolas, producto de perder el estatus como país libre de influenza aviar lo que nos obliga a auto suspender las exportaciones. Esto impacta de manera más importante en Entre Ríos que en el resto del país, porque el sector exporta un 17 por ciento de lo que produce y, de ese proporción, el 70 por ciento se produce en Entre Ríos a través de las seis empresas que estuvieron en la reunión”, informó Bahillo este lunes, tras la reunión mantenida en Centro Provincial de Convenciones en Paraná.



En ese marco, indicó: “El impacto de la restricción de las exportaciones pega fuertemente en pocas empresas, pero que generan mucha actividad económica y empleo en Entre Ríos, donde se pueden generar inconvenientes si no logramos restablecer rápidamente los vínculos comerciales. Además de evitar, bajo todas las medidas de bioseguridad que se puedan implementar en las granjas, que no ingrese la enfermedad directamente a una de nuestras granjas avícolas”.



Trabajo entro lo público y lo privado



En tanto, el presidente del Centro de Procesadores Avícolas (Cepa), Roberto Domenech, dio su impresión sobre el encuentro. “Era muy importante empezar a definir posiciones porque, tenemos que reconocer que la Influenza Aviar, por la forma en que va saltando en distintos lugares, ha venido para quedarse por un tiempo”, asumió el dirigente.



En ese marco, dijo que considera que “hay que trabajar de otra manera, no creyendo que porque acá está el foco y lo eliminamos, se resuelve el problema. En consecuencia, estaban los principales exportadores, una pata fundamental en el desarrollo y crecimiento del sector porque, a su vez, son también los principales productores de pollos del país”.



Respecto de la importancia del encuentro, indicó que “pudimos manifestar la preocupación, el Senasa informó todo lo que está trabajando para tratar de conseguir que los países que reciben nuestros productos comiencen a aceptar o a pedir bajo qué condiciones están cuidando el Senasa y la producción nacional que no se difunda esta enfermedad y la podamos controlar”.



Domenech, precisó que “se elaboró un plan de trabajo, que es permanente, habrá una mesa a la cual se nos pidió que aportemos dos profesionales.”



“En fin, estamos asociando lo público con lo privado pero siempre con Senasa a la cabeza de toda esta crisis, es sumamente importante de que la conducción sea de la entidad madre que garantiza al exterior la calidad de nuestros productos”, sostuvo el presidente del Centro de Procesadores Avícolas.