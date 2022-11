Finalizó el ciclo lectivo en las escuelas de Policía de la provincia

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, presidió el acto junto al jefe de Policía, Gustavo Maslein.







Estuvieron presentes el presidente de la cámara de Diputados, Ángel Giano, la secretaria de Justicia, Adriana Pérez, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Gobierno, Guillermo Ledesma Maximino, el director General del Servicio Administrativo Contable, Marcelo Sánchez e integrantes de la Plana Mayor de la Policía de Entre Ríos







En la tarde de este martes, en la Escuela de Oficiales de Policía Salvador Maciá, se llevó adelante el acto de finalización del ciclo lectivo 2022 de las cuatro escuelas de Policía de la provincia. Se premió a los primeros promedios de los diferentes cursos de grado y se realizó el cambio de abanderados y escoltas. Además, se distinguió al personal policial que se destacó en su función durante el año.







“Ha sido un hermoso y emotivo cierre de ciclo 2022. Después de la pandemia volvimos a las aulas completamente presenciales”, destacó la ministra Romero y subrayó: “Contamos con la presencia de funcionarios policiales de otras instituciones del país y el mundo. Eso es una demostración de la calidad de nuestra formación y capacitación que es reconocida permanentemente”.







“Tenemos un reconocimiento permanente por parte de la población. Debo decir que sobran las vocaciones policiales en Entre Ríos. Siempre tenemos muchos inscriptos en relación a las vacantes existentes y eso da cuenta del prestigio que tiene esta institución”, subrayó.







Por su parte, el jefe de Policía, Gustavo Maslein, destacó la importancia de actualizar las herramientas para el aprendizaje y afirmó: “Hemos puesto en funcionamiento diferentes dispositivos tecnológicos propicios para entrenar al cuerpo de estudiantes y al personal policial con el fin de realizar prácticas que permitan perfeccionar técnicas y destrezas físicas. Hemos invertido mucho en nuestra formación lo que puede verse no solo en nuestras casas de estudio sino también en la capacitación que recibe el personal policial”







Durante la ceremonia, y en el marco de los 40 años de la Gesta de la Guerra de Malvinas, se reconoció a cinco veteranos de guerra que son policías en situación de retiro. Ellos son: Comisario General, Pedro Vergara; suboficial Mayor, Luis Duarte; Sargento Ayudante, Daniel Morillo; Sargento César Caballeros y el Sargento, Roque Demczuk.







El director de Institutos Policiales, Claudio González, agradeció la presencia de las familias que acompañan a cadetes y agentes de la Policía. “Ustedes son testigos de este significativo acto en el que coronamos un año de esfuerzo y dedicación. La formación siempre ha sido, en nuestras Escuelas de Policía, acompañada de la tecnología, lo que nos ha permitido incorporamos nuevas herramientas y cambiar las maneras de enseñar y aprender”







Durante el acto se dio por finalizado un Curso de Capacitación de nivel internacional, denominado “Formador de Formadores”. El mismo fue organizado por la Policía de Entre Ríos y estuvo destinado a oficiales de otras policías a quienes se les transmitió material y herramientas técnico-prácticas sobre la formación que debe reunir quien se dedica a la función de la seguridad pública.







Asistieron representantes de las siguientes provincias argentinas: Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, San Luís, Chaco, La Pampa, Neuquén; asimismo de la Ciudad de Buenos Aires, y Policía Federal Argentina. También, estuvieron oficiales de los países de: Estados Unidos de México, República de Honduras y República Oriental del Uruguay.







Mejores promedios



De los cursos de Grado de la Escuela Superior recibieron premio al mejor promedio el comisario Principal, Marcos Pereyra, oficial Principal José Barzanti y el oficial sub inspector, José Villagra. El primer promedio del décimo sexto curso de capacitación integral para suboficiales fue entregado al sargento Juan Borget y al agente Cristhian Paiz.







Funcionarios destacados







Se distinguió al agente Brian Cáceres quien este año auxilió con RCP a una bebé de un mes que no respiraba, a los funcionarios Cabo Pamela Rodríguez, Cabo Rubén Gauna y Agente Mariana Miño quienes auxiliaron con RCP a un hombre de 61 años que se encontraba descompuesto en la vía pública.







En la lucha contra el narcotráfico y narcomenudeo se reconoció la labor del Comisario Esteban Silva Muller junto al cabo Alejandro Pereyra del Puesto Caminero paso Cerrito; al subcomisario Nahuel Cornejo del Puesto Caminero San Jaime de la Frontera; al sargento Ramón Giampetri del Puesto Caminero Paso Telégrafo.







Por la labor realizada en el marco del combate de incendios en el Delta entrerriano, se reconoció la labor del personal de Bomberos Forestales dependiente de la Dirección de Prevención Delitos Rurales: Subcomisario Víctor Corradini, Sargento Ezequiel Ferreira; los Cabos Primeros Guido Romero, Sebastián Leguizamón, José Acosta Galván, Kevin Arce, y Arturo Meza; los Cabos Ramón Quiroz, y Joaquín Blanco; los Agentes Agustín Leguiza, Nicolás Balbuena, Mariano Gómez, y Nicolás Godoy.



Finalmente los funcionarios Comisario Arquitecto Guillermo Duche, el Sargento Mario Ruhl y Sargento Roberto Rogel fueron reconocidos por el trabajo silencioso que realizan en las diferentes obras que lleva adelante la División Arquitectura.