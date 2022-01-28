FALLECIO VICTOR MAXIMILIANO PUEBLA
DE ESTA TRISTE NOTICIA..., NOS ENTERAMOS POR NUESTROS COLEGAS DE DEPORTES TOTAL DE LA EMISORA FM100 FEDERAL
VICTORINO PUEBLA PARTIO A LA TIERRA SIN MAL A LA EDAD DE 89 AÑOS.. UN HOMBRE DE BIEN, CORDIAL Y RESPETUOSO
MENDOCINO DE NACIMIENTO PERO FEDERALENSE POR ADOPCION DEJO SU SELLO EN EL FÚTBOL DE NUESTRA CIUDAD, CON UN VÍNCULO MUY AFECTIVO CON EL CARBONERO SUPO COSECHAR NUMEROSAS AMISTADES DENTRO DEL DEPORTE, LA POLITICA Y SU TRABAJO COMO PINTOR..
SIEMPRE RECORDABA SU PASO POR EL FÚTBOL DE LA TIERRA DEL BUEN SOL Y DEL BUEN VINO..
FUE UN GRAN COLABORADOR DEL SEMANARIO EL FEDERAL TRABAJANDO CODO A CODO JUNTO A JUAN CARLOS BENITEZ Y ASI LO HIZO EN LA LIGA FEDERALENSE DE FÚTBOL EN LAS ÉPOCAS CUANDO JUGABA LA SELECCIÓN..
DESDE DEPORTE TOTAL NUESTROS MAS SENTIDOS PESAMES A SUS AMIGOS..
SUMAMOS NUESTROS SENTIMIENTOS DE PERDIDA DESDE ESTA PAGINA www.lavozdiario.com.ar, desde Semanario LAVOZ y personales
HASTA SIEMPRE VICTORINO..
Q.E.P.D. AMIGO...